Potenziamento della ‘differenziata’ Tre nuovi contenitori di raccolta per l’olio alimentare esausto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) L’amministrazione comunale potenzia ladifferenziata: arrivano trediper. Il vicesindaco del Comune di Capalbio, Giuseppe Ranieri (nella foto), annuncia "un servizio importante per i residenti e i visitatori, per il quale ringraziamo Sei Toscana per la collaborazione". L’amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani dell’Ato Toscana Sud, attiva ladel, quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo (come, ad esempio, olio di frittura, olio dei sottoli o delle scatolette di tonno tra le altre cose). Sono a disposizione dei cittadini trepunti di, che sono stati posizionati in modo omogeneo nel territorio comunale così da permetterne un comodo e agevole utilizzo a tutta la cittadinanza.