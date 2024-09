Parma favorita la Rossi rischia di non farcela

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Il rebus dei candidati Pd alle regionali sta per sciogliersi in queste ore. Le telefonate e gli incontri per evitare la spaccatura nel partito e raggiungere una soluzione "unitaria" non sono ancora conclusi. C’è ancora del lavoro da fare, in vista della direzione provinciale di domani, in cui si dovrebbe arrivare – finalmente – a un accordo sul programma e soprattutto sui nomi dei 4 candidati (2 uomini e 2 donne) che correranno per un posto in consiglio regionale. Ma rispetto a soli pochi giorni fa un passo in avanti c’è stato. La linea imboccata dal coordinamento provinciale (formato dai ’saggi’ del Pd e dal segretario dimissionario, il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti) è quella di mantenere fede alla promessa fatta ai circoli all’inizio di agosto.