Mo | Idf ' colpito centro comando Hamas in ex scuola a Gaza'

(Di domenica 15 settembre 2024) Tel Aviv, 15 se. (Adnkronos) - Le Idf affermano di aver effettuato un attacco aereo contro un gruppo di agenti diin una sala disituata all'interno di un'exnella Striscia disettentrionale. Secondo l'esercito, nelle ultime settimaneavrebbe utilizzato laGhazi Al-Shawa di Beit Hanoun come nascondiglio e per preparare attacchi missilistici. Secondo i media palestinesi, lafunge da rifugio per gli sfollati di. Le Idf affermano di aver preso misure per mitigare i danni ai civili durante l'attacco e accusanodi utilizzare "sistematicamente" siti civili per scopi terroristici.