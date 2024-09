Melegnano celebra i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel 1886 aesisteva un nucleo didelvolontari, che restò operativo fino alla Seconda guerra mondiale. A partire dal 2017, la città lungo il Lambro è tornata a possedere un distaccamento di pompieri volontari, attivo in tutto il Sud-Est Milanese. Anche in omaggio a questa storia secolare,ha deciso di ospitare, al castello cittadino, una due-giorni di eventi per riaccendere i riflettori sugli angeli del soccorso. L’iniziativa si è aperta ieri con due momenti suggestivi: prima l’alzabandiera e poi una simulazione a cura del nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri, che si sono calati con una teleferica dalla torre dell’antico maniero, per simulare il recupero di un ferito. A seguire, c’è stata l’inaugurazione di una mostra storica con divise e mezzi d’epoca. Oggi si replica con la riapertura della mostra, che sarà visitabile dalle 8,30 alle 18.