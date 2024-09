Max Sirena | Rivisto perché Spithill e Bruni sono maestri Due vittorie importanti ma non è finita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Luna Rossa archivia una domenica brillante con le dueottenute contro American Magic nelle acque di Barcellona che hanno permesso di issarsi sul 4-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Jamese compagni hanno dettato legge nelle due partenze, riuscendo prima a dominare la gara-3 e poi a contenere il tentativo di rimonta degli statunitensi in un’appassionante gara-4 decisa soltanto per due secondi. Lo skipper Maxha fatto un punto della situazione attraverso i canali di Team Prada Pirelli: “Oggi le condizioni erano completamente diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni, abbiamo regatato con vento sostenuto.contentoc’è stata una grande reazione da parte di tutto l’equipaggio in queste regate, soprattutto oggi siamo partiti bene (ieri i due start erano stati sottotono e l’equipaggio era stato costretto a una grande rimonta, n.d.r.)“.