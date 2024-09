Le previsioni di Sottocorona | Sta cambiando ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Ampie schiarite sull'Italia con il tempo che torna stabile, ma siamo in uno scenario meteo di cambiamento. A fornire ledel tempo per domenica 15 settembre e per i prossimi giorni √® Paolo, l'esperto di La7 intervenuto questa mattina a Omnibus.¬†Ebbene,¬†oggi al nord e al centro la situazione √®¬†¬†"sostanzialmente stabile" con "ampie schiarite e qualche precipitazione che prende in parte l'Abruzzo, il Molise e il Gargano", dove localmente possono verificarsi gli eventi pi√Ļ intensi,¬†"e la Sicilia settentrionale", spiega il meteorologo.¬† ¬† Luned√¨ 16 settembre invece "si presenta una situazione di instabilit√†" con¬†"fenomeni¬†distribuiti" sul territorio nazionale. Non siamo davanti a una perturbazione ma¬†di aria instabile, spiega il meteorologo,¬†che coinvolge parte del Veneto, Romagna, Marche, Abruzzo e poi al sud¬† Calabria e Sicilia.