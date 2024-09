La Liberazione? I neri ci stupravano | Giovanna Anselmi racconta tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) di Alessandro Dell'Orto, inviato a Marciana Marina (Li) Signora, sa che a pochi km da qui, a Marciana Alta, vive Angiolo Ferrini che ci hato di essere suo parente? «Sì, ma è vecchio».Beh, 101 anni, 5 meno di lei. «Giusto. Siamo imparentati da parte di sua moglie, che era una. L'altro giorno, invece, è stato qui a trovarmi mio nipote Marchilio, che abita a Portoferraio, e abbiamo festeggiato il suo compleanno: ne ha fatti 100».Questa è una zona incredibile: quale è il segreto che vi fa diventare centenari? Il cibo? «No, io mangio di: l'altro giorno cozze, ieri parmigiana. Amo i gamberi, le ostriche, lo stoccafisso. Come antipasto, però, a pranzo e cena, mi prendo sempre un brodino».Se non è l'alimentazione, allora, cosa fa la differenza? «Forse l'aria buona, qui c'è meno inquinamento. E non conosciamo lo stress: guardi che cielo, che mare».