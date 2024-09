In Serie C emerge la sorpresa Caldiero Terme | 4-1 alla Pro Vercelli e terzo posto nel girone A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella quarta giornata delA diC 2024/2025, ilbatte 4-1 la Proe si candida comenei piani alti della classifica in quella che è la prima partecipazione tra i professionisti della squadra gialloverde con sede nell’omonima cittadina in provincia di Verona. Al 3? è Marras a sbloccare il risultato, prima del raddoppio di Mondini al 37?. Al 70? un rigore di Zerbato vale il 3-0, ma gli ospiti accorciano le distanze con Comi due minuti più tardi. A chiudere i giochi definitivamente è Fasan, autore del poker all’85’. Sono nove i punti per i neopromossi, meno solo di Padova e Renate (12), uno in più del Vicenza che batte 2-0 la Pro Patria con le reti di Morra (23?) e Rauti (49?).