Il ritorno dei Pinguini e di Masini ma anche Lazza con Pausini e Fedez con Niky Savage Tutte le recensioni alle nuove uscite

(Di domenica 15 settembre 2024) La discografia italiana torna a sbuffare musica dciminiere, così questa è la settimana che un’intera generazione stava aspettando, quella delagli inediti deiTattici Nucleari e Romantico ma muori di esplosivo non ha solo il titolo. A proposito di ritorni, apprezzatissimo quello di Marco, mentredecide di concedere a Laurail ritornello del suo nuovo pezzo (poteva scegliere meglio) eprosegue in questa sua divertente crisi di mezza età insieme a. Non è unquello di Pino D’Angiò, anzi, purtroppo si tratta dell’ultima produzione musicale che la vita gli ha concesso, l’ultima goduria da parte di un assoluto re. In lista abbiamoTropico con questo suo solito sound fascinoso, abbiamo Rachele Bastreghi che canta Giuni Russo e la fotta confortante della bravissima Giorgieness.