Il mio papà si è ammalato | Rossella Brescia dalla Toffanin una confessione straziante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Non è un periodo facile perche, ospite di Silviaa Verissimo, ha parlato della malattia del, affetto da Alzheimer. "Questo è un periodo difficile perché è un periodo di cambiamento - ha raccontato la ballerina -. Il mio lavoro mi sta dando tanta forza e mi trasmette energia. Il mionon sta bene. Adesso mi rendo conto che quello che era il punto della mia vita non c'è più. Si èdi Alzheimer. Una malattia bruttissima, ti toglie la dignità. Se mio padre sapesse che lo devo curare nell'intimo vorrebbe morire. Mio padre non mi riconosce più, vorrei solo dieci secondi di vita". "Lui mi guarda e non dice nulla - ha continuato la-. Mi strazia il cuore. Vorrei dire tante cose che sono successe. Ho una soglia del dolore altissima grazie alla forza dei miei genitori".