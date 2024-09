Gabbrielli si avvicinano i maxi lavori Alunni divisi tra Campana e 25 Aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Un finanziamento regionale da 1,5 milioni per ‘pagare’ la ristrutturazione della scuola. Una corsa contro il tempo, quella della giunta, che il 10 settembre scorso ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico e l’adeguamento funzionale della scuola. L’obiettivo è partecipare a un bando regionale la cui scadenza (prorogata da Strozzi Sacrati nel maggio scorso) è lunedì alle 12. L’appalto in questione, che tanto ha fatto discutere i genitori per le modalità di gestione e spostamento dei ragazzi della materna e della primaria che studiano nel plesso, era stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 per l’importo complessivo di 3.042.500 euro; sarà finanziato 1.542.