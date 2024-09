Domenica solidale al castello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Una cenaal. È laaldi Cernusco Lombardone in programma da oggi pomeriggio alle 17. L’evento è organizzato dai volontari della Fabio Sassi, che si occupano di assistenza domiciliare e gestiscono l’hospice Il Nespolo di Airuno. "I partecipanti possono immergersi in una serie di esperienze uniche, che spaziano dai workshop creativi alle mostre d’arte, culminando in una cena seguita da un’asta benefica", spiegano dalla Fabio Sassi. In programma anche musica e cabaret. Tutto il ricavato è destinato per le attività di cura e assistenza offerti dagli operatori della Fabio Sassi.