Come cambia la Roma contro il Genoa | Kone ed Hermoso pronti Baldanzi insidia Pellegrini

(Di domenica 15 settembre 2024) Con due punti in tre partite e un caso Zalewski che ha preso (con le dovute proporzioni) il posto di quello ormai archiviato legato a Dybala, ladi Daniele De Rossi si presenta al Ferraris (ore 12:30) per sfidare ile cercare la prima vittoria stagionale in campionato. L’esterno polacco è fuori rosa dopo gli ultimi giorni di mercato turco incastonati tra le offerte del Galatasaray da una parte e dalla proposta di rinnovo giallorosso dall’altra. Tutte rifiutate. Alla fine, il classe 2002 è rimasto in un limbo e per ora è fuori dal progetto della: “Non è una decisione definitiva, è tutto legato al suo contratto in scadenza”, ha detto De Rossi in conferenza stampa, facendo capire di non essere parte attiva nel ragionamento che ha spinto il club a prendere la decisione drastica sul futuro del polacco.