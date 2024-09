Cesena prima gioia Espugnata Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Finalmente la vittoria, finalmente i tre punti. Lavera delpassa 2-1 sul campo dele si sblocca per quanto riguarda la classifica perché dal punto di vista delle prestazioni aveva già fatto vedere buone cose. Dopo un primo tempo arrembante, è seguita una ripresa di controllo almeno fino alla mezz’ora, quando i padroni di casa hanno accorciato su rigore provando il tutto per tutto nel finale, ma questa volta i minuti conclusivi sono volati via senza ulteriori danni. La partita. Mancano Coveri e Valentini a causa degli infortuni subiti contro il Sassuolo e non c’è neppure Riccardo Campadelli in mezzo al campo, ben sostituito da Arpino.