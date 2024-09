Caos Cagliari-Napoli sta succedendo di tutto | tensione altissima

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 15 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 15 Settembre 2024 18:50 di redazione Ina prevalere per ora non è stato lo spettacolo ma i terribili avvenimenti sugli spalti. Alla Domus Arena arriva ilper provare la terza vittoria consecutiva, gli azzurri partono subito forte e trovano la via del goal sul tiro di Di Lorenzo sporcato da Yerry Mina. La gara però ha cambiato totalmente il suo andazzo dopo che gli ultras del, dopo 20 minuti di sciopero, hanno iniziato a lanciare fumogeni e una serie di oggetti nel settore ospiti del. Ultras delcontro il settore ospiti, ecco ciò che è successo Dopo che la curva delha iniziato a spedire fumogeni e altri oggetti è arrivata la pronta risposta dei tifosi azzurri presenti in Sardegna, successivamente all’accaduto la gara è stata sospesa per una manciata di minuti.