Buchette del vino due itinerari a spasso per la città

(Di domenica 15 settembre 2024) In occasione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, in programma fino al 29 settembre (e con il dopo festival, dal 3 al 26 ottobre), ecco gli appuntamenti con i tour dei nei palazzi con buchetta a cura didelAssociazione culturale e Associazione Dimore Storiche Italiane-Toscana. Firenze possiede ancora, in case e palazzi all’interno delle sue antiche mura, più di 150 storici finestrini per la ’vendita diretta’ delconservato nelle cantine padronali, testimonianza del genio commerciale e della creatività dei fiorentini. Martedì e il 25 settembre (ore 16,30-18) se ne potranno scoprire alcuni attraverso l’o da piazza Duomo a via de’ Pucci con partenza da Palazzo Naldini del Riccio.