Boxe | Canelo Alvarez batte Berlanga e le sue provocazioni è ancora campione mondiale dei supermedi

(Di domenica 15 settembre 2024) Una notte, possiamo ben dirlo, strana, quella andata in scena alla T-Mobile Arena di Las Vegas traed Edgar. L’idolo messicano alla fine riesce a spuntarla ai punti ed èdel Mondo deiWBC, WBA e WBO, ma non è una delle sue performance migliori (anzi), pur se il divario tecnico è netto. Quanto al nativo di Brooklyn con sangue portoricano nelle vene, riesce perlomeno a smentire una larga parte dei fan americani (quattro su cinque vedevano il KO diin arrivo), ma, qualche destro a parte, di lui s’è vista una cosa: la lingua lunga. Sono di fatto solo i primi due round a vedere qualcosa che somigli a un combattimento vero e proprio, perché dal terzo il gancio sinistro dicambia radicalmente le carte in tavola, con annesso conteggio che arriva fino all’8.