Adesso dove siete? Vergogna Open Arms lo sfogo di Rita Dalla Chiesa | chi spiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) La richiesta dei pm per il processosecondo cui Matteo Salvini dovrebbe scontare 6 anni di carcere è fuori da ogni logica. Ed è stato proprio il vicepremier a rispondere con un video sui suoi canali social smontando pezzo per pezzo le accuse delle toghe. "Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio Paese. L'articolo 52 della Costituzione recita: la difesa della Patria è sacrore del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data". Poi l'affondo: "Grazie alla mia azione di governo erano diminuiti sbarchi, morti e dispersi nel mar Mediterraneo. Nell'anno precedente al mio arrivo gli sbarchi di clandestini erano stati 42.