Tutta la carica di Grazulis | Virtus non vedo l’ora Banchi decisivo per me

(Di sabato 14 settembre 2024) E’ singolare la descrizione che Andrejsfa di se stesso. "Sono come un temperino tascabile – racconta l’ala lettone da questa stagione in forza alla–. Come nel collettino svizzero trovi tante lame, così io so fare tante cose. Non è detto che io sia il migliore nel farle, ad esempio qui ci sono tanti miei compagni che sono più bravi di me nel tiro, ma io le so fare e sono pronto a mettere questa mia duttilità al servizio della squadra". Nato il 21 luglio del 1993, alto 202 centimetri, del suo arrivo a Bologna se ne parla dalla scorsa primavera, quando si fermò per guarire da un infortunio al ginocchio sinistro. Non è un segreto che è stato fortemente voluto da coach Lucache lo ha già allenato essendo anche il ct della nazionale lettone. "La sua presenza è stata molto importante nella mia scelta di venire qui.