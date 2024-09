Traffico Roma del 14-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazioneservizi per la mobilità rete tram proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore e di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete in particolare da lunedì prossimo fino al 3 di novembre per lavori di rinnovo dei Binari in via Prenestina sarà chiusa la corsia tranviaria tra piazzale Prenestino e piazzale labicano le linee 235 8:14 anziché su tram viaggeranno integralmente su bus la linea 19 sarà sostituita dalla cinque tra Porta Maggiore e Piazza dei Gerani e dalla 19 bus tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare maggiori dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità