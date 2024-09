Stellantis e la crisi dell’auto | rivedi la diretta con Peter Gomez il segretario della Fiom Michele De Palma e il giornalista Andrea Tundo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Lain Italia non conosce fine. Dopo la chiusura estiva,ha già fermato di nuovo la produzione a Mirafiori, e intanto a Pomigliano d’Arco sono stati comunicati altri 4 giorni di Cassa integrazione nel mese di ottobre, nonostante l’aumento degli ordiniPanda. Ne hanno parlato il direttore del Fattoquotidiano.it, ile ilDe, in unriservata agli abbonati del canale Youtube del Fatto Quotidiano. Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonati L'articoloe lalacon, ilDee ilproviene da Il Fatto Quotidiano.