Split James McAvoy ha sostituito Joaquin Phoenix all’ultimo minuto dopo aver abbandonato il set

(Di sabato 14 settembre 2024)ha rivelato i retroscena del suo ingresso in, spiegando come abbiasolo due settimane prima dell’inizio delle riprese., inizialmente scelto per interpretare Kevin Wendell Crumb, un uomo con 23 personalità distinte, tra cui la Bestia, ha improvvisamente lasciato il progetto, creando una situazione delicata per la produzione. L’attore scozzese, in sala ora con il remake di Speak No Evil, ha raccontato come questo essere subentrato nella produzionelo abbia portato a prendere decisioni rapide, ammettendo però che il poco tempo a disposizione ha avuto anche aspetti positivi: “A volte, arrivareè la cosa migliore“. Nel film diretto da M. Night Shyamalan del 2016,ha dovuto confrontarsi con la sfida di dare vita a molteplici personalità, tra cui Patricia, Dennis e il giovane Hedwig.