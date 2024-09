Secondo neonato trovato morto a Parma L’ipotesi shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) A poco più di un mese dal macabro ritrovamento del corpo di unsenza vita in un giardino a Vignale di Traversetolo, in provincia di, emerge un nuovo inquietante dettaglio: nello stesso luogo è stato rinvenuto il corpicino di unbambino. La rivelazione arriva dalla trasmissione televisiva “Quarto Grado” su Rete4, che ha parlato di una possibile “svolta” nelle indagini condotte dai carabinieri, coordinate dalla Procura di.Leggi anche: Salento, ricoverata a 8 anni per dolori al ventre: scoperta infibulazione Analisi del Dna e indagini in corso Gli investigatori hanno disposto esami del Dna sui resti ritrovati, che apparterrebbero a un bambino di età simile alscoperto lo scorso 9 agosto.