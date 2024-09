Scontro tra treni tra Certosa e Greco Pirelli l’ipotesi di una falla nei sensori di stop

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 settembre 2024 – Il primo treno, fra Milanoe Centrale, è previsto in transito solo questa mattina. Ventiquattro ore dopo l’incidente ferroviario che ha coinvolto duemerci e un treno passeggeri all’altezza di. Ore 6,30, l’alba di ieri. In via Pallanza si sente un gran botto. Uno schianto, seguito da oltre cento persone che si sparpagliano subito fuori dalle loro carrozze. Da Domodossola viaggia un convoglio Trenord con oltre un centinaio di pendolari a bordo. Sul suo percorso trova il container “perso“ da un cargo merci, a sua volta uscito dai binari. L’impatto è inevitabile. Restano ferite sei persone, per fortuna non in modo grave, mentre altri 127 passeggeri, valutati uno a uno sul posto, sono illesi. Saranno caricati su autobus e altri mezzi alternativi senza neanche un graffio. Pericolo scampato. Poteva essere una strage.