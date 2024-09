Scelte confuse sul mercato libero bolletta più cara del 15%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Gli italiani continuano a non sapersi districare tra le offerte di luce e gas sul, mostrando una certa confusione e "compiendocontroproducenti" che li portano a pagare bollette "sensibilmente salate". Lo afferma l'associazione italiana degli utility manager, Assium, sulla base dell'ultimo monitoraggio di settore pubblicato da Arera. Guardando all'energia elettrica, un significativo numero di clienti che tra il 2022 e il 2024 ha cambiato fornitore o è passato alha scelto offerte economicamente meno vantaggiose, pur in presenza di offerte disponibili favorevoli, "al punto che nel primo semestre 2024 la quota di clienti che ha scelto un'offerta fortemente non conveniente ha raggiunto il 22,6% per i contratti a prezzo variabile e addirittura il 43,6% per quelli a prezzo fisso", analizza Assium.