Rapinato sotto minaccia di spray urticante arrestato minorenne a Trastevere

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 – La scorsa notte, in largo Ascianghi, nel cuore della movida di, un 20enne romano ha denunciato di essere stato avvicinato da due ragazzi che con una scusa, lo avevano distratto per strappargli dal collo una collanina d’oro e,ladi uno, lo avevano costretto a consegnare anche un bracciale che indossava. Sul posto, allertati dalla vittima, c’erano i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato, impiegati proprio in un servizio di controllo contro la “malamovida”. I militari hanno rintracciato a poca distanza un 16enne egiziano che nonostante il tentativo di fuga e il tentativo di liberarsi dello, poi sequestrato, è statoperché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso.