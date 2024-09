PS5 Pro dimostra che la ricerca della potenza grafica è inutile secondo Jason Schreier

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 14 settembre 2024)ha affermato che l’annuncio di PS5 Pro rappresenta concretamente quanto sialamerada parte di molti produttori hardware, visto che a conti fatti non sono disponibili giochi in grado di sfruttare i nuovi hardware. Il celeberrimo giornalista ha pubblicato un nuovo articolo di approfondimento su Bloomberg dove ha condiviso il suo commento in merito alla presentazione di PlayStation 5 Pro, dove Mark Cerny ha rivelato tutta una serie di feature esclusive che contraddistingueranno questa nuova console.