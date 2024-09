Open Arms pm chiede 6 anni per Salvini

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 17.34 Il Pm ha chiesto 6di reclusione per Matteoal termine della requisitoria nel processo, all'epoca ministro dell'Interno, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito per giorni, 5fa, lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola. Il processo è stato rinviato al 20 settembre, quando parleranno le parti civili. Il 18 ottobre è attesa l'arringa della difesa del vicepremier.