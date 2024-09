Open Arms | Casarini ' per Salvini processo contro Italia? No processo contro chi la disonora'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) - "Spero che oggi si parli di giustizia. Giustizia nei confronti dei più deboli, di donne, uomini e bambini. Giustizia per quello che sta accadendo nel Mediterraneo, con naufragi continui. Lager in Libia. Il nostro auspicio è che oggi venga scritta una pagina di giustizia". A dirlo è Luca, capomissione della ong Mediterranea, arrivato nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove oggi prenderà il via la requisitoria delal ministro Matteoaccusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Parlando delle parole di Matteosecondo cui questoè "un attacco della sinistra" e che questo è unl'dice: "Penso che non sia unl'ma unquello chel'".