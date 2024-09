Milan Futuro-Ascoli perché Camarda non è convocato? Ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilsi presenta all’appuntamento in campionato contro l’senza la sua punta di diamante. Francesco, classe 2008 e centravanti della squadra B dei rossoneri, non è infatti nella lista dei convocati di Bonera a causa di un problema fisico. Niente di grave: il campione d’Europa Under 17 ha preso una botta alla caviglia nei giorni scorsi e per precauzione è stato lasciato a riposo, ma dovrebbe rientrare tra i disponibili già nella giornata di mercoledì in occasione del recupero con la Torres. D’altronde, gli impegni si fanno ravvicinati anche in Serie C in un settembre che vedrà i giovani rossoneri impegnati in due turni infrasettimanali: il già citato match contro la Torres e la sfida casalinga alla SPAL.