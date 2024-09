Meloni in crescita nei sondaggi nonostante Sangiuliano e il nodo pensioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) I primipolitici dopo la pausa estiva fotografano una situazione tutto sommato stabile nelle intenzioni di voto degli italiani. Gli scandali che hanno coinvolto il Governo durante la bella stagione non sembrano aver intaccato il successo dei partiti di maggioranza, che anzi registrano lievi aumenti. La costante esposizione mediatica, anche per eventi negativi e imbarazzanti, sembra essere un’ottima strategia per far dimenticare la stessa esistenza degli altri partiti. Ed effettivamente a calare sono il Pd e le formazioni di centro, ovvero i moderati di Italia Viva e Azione e i radicali di +Europa. Si tratta comunque di spostamenti minimi rispetto alle rilevazioni precedenti, che testimoniano molto più probabilmente un disinteresse degli italiani nei confronti della politica durante i mesi estivi.