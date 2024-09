Medici e pazienti oncologiche in passerella contro il tumore al seno Udine 22 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 14 settembre 2024) Una doppia iniziativa dell’Andos dinel segno della sensibilizzazioneil carcinoma mammario: oggi, 5, nella sede di Confartigianato, sono infatti state presentate due importanti attività messe in campo dall’associazione del capoluogo friulano da oltre 30 anni impegnata sul campo a fianco delle donne colpite daal. Domenica 22, il cuore disi trasformerà in unaspeciale dovee iche le hanno seguite diventeranno modelli e modelle per un giorno. La seconda iniziativa, invece, è una novità: un calendario che ritrae le donne che hanno affrontato il percorso di cura e che darà vita ad una mostra nel ricordo di Paola Danielis, una delle partecipanti al progetto, mancata lo scorso luglio.