Legalità L’edicola rinasce

(Di sabato 14 settembre 2024) Si rinnova l’impegno. Il mese di settembre sarà denso di iniziative organizzate pressodella, in piazza Martiri della Libertà, grazie all’impegno dell’Associazione Nicola Ciardelli, aggiudicataria del bando per la gestione del bene. In linea con l’obiettivo di collocareal centro della comunità pisana, promuovendo attività e iniziative capaci di consentire alla struttura, punto di riferimento e simbolo die di riscatto, di vivere e di coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza, l’associazione – spiega una nota – ha coinvolto istituzioni, enti e associazioni, così da realizzare, per i mesi di settembre e ottobre, ma anche per il prosieguo, una serie di attività ed eventi.