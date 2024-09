L’allarme lanciato dai ragazzi | Così la formazione diventa esclusiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Non solo tasse: tra caro affitti, caro bollette, carovita, l’università rischia di essere solo per i ricchi. "Un’analisi di qualche tempo fa, quando ancora non c’era il caro affitti – spiega Mattia Rebessi, rappresentante degli studenti bresciani di Studenti per Udu Brescia – in generale si ipotizzava un costo medio annuale per il Nord Italia, negli atenei statali, di quasi 19mila euro, considerando un affitto mensile di 480 euro, che ormai è irrealistico. L’università stando sempre più, accessibile solo a chi ha una situazione economica di un certo tipo e, considerando che, da fonte Censis, la maggior parte degli atenei". Considerando che gli atenei sono poi concentrati soprattutto al Nord, si vanno a cementificare anche diseguaglianze pregresse". Tanti i record negativi per l’Italia rispetto ad altri Paesi europei.