In pochi fanno controllare i funghi | servizio ridotto

(Di sabato 14 settembre 2024) Se la stagione 2024 è stata molto negativa per i mirtilli, altrettanto non si può dire per iche in varie zone del nostro Appennino stanno crescendo molto abbondanti. Essendovi però il rischio che si raccolgano anche varietà tossiche, sono in corso i controlli Usl di commestibilità. Ma sonossimi coloro che usufruiscono di questi controlli che quindi da quest’anno saranno effettuati solo a Pavullo e non più a Montefiorino. In passato vi erano convenzioni tra Comuni appenninici ed Usl per effettuare tali controlli anche a Pievepelago, Sestola, Fanano e Zocca; servizi sospesi dal 2010 per la scarsità degli utenti. A Montefiorino il presidio Usl era rimasto in quanto sede di un micologo del luogo, che però quest’anno è andato in pensione e quindi – considerato anche in questo caso la scarsità dei controlli richiesti – è rimasto solo Pavullo.