Il cielo su Bilbao fra curve metalliche e immense spirali

(Di sabato 14 settembre 2024) Bastano una ventina di minuti per ritrovarsi dall’aeroporto Sondika, progettato da Santiago Calatrava, sul ponte di La Salve che si apre su, abbracciando e sovrastando il Museo Guggenheim, simbolo della città. Fu Frank Gehry a progettarlo e a volerlo in quella parte settentrionale dopo aver osservato il panorama del monte Artxanda. Quell’avveniristica costruzione è lì dal 1997 con una struttura esterna scolpita e pareti a dir poco particolari, perché cambiano colore nelle diverse ore del giorno. Nell’insieme, a seconda del punto di osservazione e della propria immaginazione, può assomigliare a un fiore, a una nave o a un pesce senza pinne. È in pietra calcarea, vetro e titanio e non in acciaio inossidabile, perché – come ci ha spiegato l’archistar, oggi ultra novantenne, durante la festa per il venticinquennale – “l’acciaio non somiglia aldi”.