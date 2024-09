Funghi ogni anno mille intossicati si rivolgono al centro nazionale antiveleni Il professore | Attenti anche a mandragora e stramonio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 - Carlo Locatelli, direttore del- Fondazione Maugeri di Pavia - si prepara alla stagione del ’terrore‘: gli avvelenamenti da. “abbiamo 1.000 ma1.500 casi - spiega ilal telefono con Quotidiano.net-. Il mese terribile è ottobre, insomma la stagione non è ancora cominciata”. Quello deiè l’esempio perfetto per di come riusciamo perfettamente a farci del male da soli, non serve acquistare al supermercato l’insalata contaminata dalla listeria, il ministero si è attivato con i ritiri, poi l’azienda produttrice ha chiarito. Ma quali sono i casi principali di intossicazioni alimentari? Ildiretto dal professor Locatelli, è bene precisare, si occupa di sostanza chimiche e intossicazioni. Sul resto entra in campo una rete fatta dagli Istituti Zooprofilattici e dal ministero.