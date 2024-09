Fiorentina Palladino | Siamo in crescita Le parole di Commisso ci sono entrate nel cuore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Firenze, 14 settembre 2024 - Riparte il campionato delladalla trasferta in casa dell'Atalanta. Oggi mister Raffaeleha parlato al sito ufficiale del club per presentare la partita. "La sosta credo che sia arrivata nel momento giusto. Anche perché cistati tanti calciatori arrivanti nell'ultimo giorno di mercato e questi giorni ciserviti per conoscerci meglio con quelli chearrivati alla fine. Abbiamo lavorato bene, ho visto una maggiore unione. Stiamo lavorando per mettere dentro tutte le conoscenze che poi proporremo in campo la domenica.contento di questi quindici giorni di lavoro epronti per la sfida contro l'Atalanta".Adesso chevedremo? "La speranza è quella di vedere unain