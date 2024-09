F1 Max Verstappen | Potevo lottare per la terza posizione ma non avevo un buon feeling con la macchina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Maxha chiuso in sestale qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian 2024, diciassettesimo round del Mondiale di Formula Uno. Risultato negativo per l’olandese della Red Bull, battuto per la prima volta in stagione al sabato dal compagno di squadra Sergio Perez (uno specialista del circuito cittadino di Baku) e distante oltre 6 decimi dalla pole position della Ferrari di Charles Leclerc. “Abbiamo apportato dei miglioramenti allarispetto alle ultime gare. Ma ora con l’assetto abbiamo cercato di migliorare alcune cose e purtroppo è andata nel senso opposto. Prima delle qualifiche, infatti, abbiamo apportato delle modifiche alla, ma ha iniziato a saltellare molto e a quel punto perdi contatto con l’asfalto“, l’analisi del tre volte iridato a fine giornata. “È sempre difficile sapere cosa succederà in Q3.