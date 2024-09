Entro dicembre il via ai lavori a San Francesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024)partiranno anche inella chiesa di San, in piazza Mauruzi, sempre nel cstorico di Tolentino. Ieri il commissario straordinario Guido Castelli ha annunciato che giovedì si è chiusa la conferenza di servizi. "l’anno quindi, partiranno ianche nella chiesa di San– ha detto l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti -. Ne siamo felici, una buona notizia". Ieri Castelli è intervenuto anche sulla chiesa del Santissimo Crocifisso, detta dei Cappuccini, dove il mese scorso era crollata una porzione di tetto: "Siamo disponibili a valutare la messa in campo delle risorse necessarie per sistemare anche questa chiesa, sarà nostra cura farlo", ha detto il commissario. La chiesa dei Cappuccini appartiene alla Diocesi di Macerata dal 1986.