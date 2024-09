Due donne investite mentre attraversano la strada | avevano appena fatto spesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Ascoli, 14 settembre 2024 – Duesono rimaste gravemente ferite in un incidentele avvenuto questa mattina ad Ascoli, lungo viale Marconi. Entrambe sono state trasportate d'urgenza in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove i medici stanno monitorando attentamente le loro condizioni. Le, di cui una più giovane e l'altra anziana,acquisti in un negozio di corso Vittorio Emanuele Orlando. La più giovane ha aiutato l’anziana a portare le buste della. Stavano attraversando laper raggiungere il marciapiede di fronte quando sono state travolte da una Fiat 500, condotta da un'altra donna. La conducente, che proveniva da destra, non ha visto le due pedoni, probabilmente a causa della visuale parzialmente ostruita da un furgone parcheggiato lungo lache subito dopo l’accaduto si è allontanato.