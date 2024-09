Djokovic e il futuro | Non guardo il ranking e non inseguo un posto alle ATP Finals

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Novaktorna in Coppa Davis e lo vincendo in meno di 50 minuti contro il malcapitato greco Xilas. A fine partita il serbo risponde su quali siano gli obiettivi per il finale di stagione: "Non sto inseguendo unnella classifica ATP, néATP. Questi non sono i miei obiettivi, onestamente. Per quanto mi riguarda, la mia carriera in molti tornei è conclusa e non so se li giocherò ino quest'anno", ha dichiarato ai microfoni dei media serbi presenti. "Le mie priorità sono giocare in Nazionale e negli Slam, tutto il resto è meno importante. Ora ho bisogno di riposo fisico, mentale ed emotivo per decidere cosa e come procedere, quanto e dove" ha aggiunto.