De Grandis | L’Inter non snobberà il campionato per l’Europa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Decerto sule sugli obiettivi della squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista convinto su cosà faranno i nerazzurri. OBIETTIVI – Stefano Desu Sky Sport 24 si espone sui traguardi prefissati in casa Inter: «In generale non credo mai ad una squadra che scelga un obiettivo. L’anno scorso c’era la scimmia dello scudetto e Inzaghi ha mandato in campo i migliori in. Quest’anno non credo lo farà, sceglierà in base alle partite. Sicuramentevorrà fare una bella figura in Europa, ma non partirà da favorita in Europa. Maiil». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (De: «nonilper!») © Inter-News.