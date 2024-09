Corriere dello Sport – dietrofront sul Galatasaray pressing dei club

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-13 09:39:14 Il CdS: Alla fine ilera riuscito a venire incontro alle esigenze di tutti. Sia della Roma che chiedeva oltre dieci milioni di euro per accettare il trasferimento, sia di Zalewski che chiedeva un ingaggio elevato per volare in Turchia. E allora dov’è l’intoppo? Nel ripensamento del ventiduenne giallorosso che dopo l’iniziale apertura di tre giorni fa aladesso ha preso tempo per riflettere e sembra orientato a decidere il suo destino da solo tra quattro mesi, quando potrà scegliere la sua futura destinazione da solo visto che è in scadenza di contratto. Oggi chiude il mercato in Turchia, la delegazione delè ancora nella Capitale e farà un ultimo tentativo per convincere il ragazzo che nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio ha lavorato individualmente: un chiaro messaggio delgiallorosso.