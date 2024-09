Campionato Primavera 2 gli Azzurrini steccano all’esordio stagionale | finisce 0-2 col Frosinone

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024) Buona prestazione delche con due gol supera un Napoli ben posizionato, ma incapace di concretizzare. Nel debuttodella, il Napoli subisce una sconfitta casalinga per mano delche riesce ad imporsi per 2-0.. La partita, giocata al centro sportivo di Castel Volturno, ha visto gli ospiti prevalere grazie a una prestazione più organizzata e incisiva. Ilha aperto le marcature al 9° minuto con un gol di Cichero, che ha sfruttato una disattenzione della difesa partenopea. Gli ospiti hanno poi consolidato il loro vantaggio al 52° minuto con un secondo gol firmato da Mezsargs, dimostrando una superiorità evidente in campo. Nonostante il Napoli abbia mantenuto un buon possesso palla e mostrato intensità in alcune fasi della gara, non è riuscito a tradurre le proprie occasioni in reti.