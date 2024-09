Benjamin Mascolo si confida ai fan | Ho scoperto di essere autistico

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 14 settembre 2024) “Autismo ad alto funzionamento“: è questa la diagnosi che uno specialista ha dato a, musica del duo Benji & Fede. A raccontarlo è stato lui su Instagram. “Non voglio che il mondo mi veda, perché non penso che capirebbero”. Questo è il ritornello della mia canzone preferita, Iris. È tutta la vita che mi chiedo se sono se sono danneggiato dentro, se sono speciale, o se sono come tutti gli altri e mi faccio solo qualche domanda di troppo. In questi anni ho seguito un percorso di terapia, io che non mi sono mai fidato fino in fondo degli adulti, io che non ho mai creduto fino in fondo nelle istituzioni e nei loro rappresentanti, che fossero professori, poliziotti o dottori. Ci sono arrivato per sfinimento, perché mi ero fatto così tanto male che non aveva più senso provare ad automedicarsi da solo, che fosse con sostanze stupefacenti o con maratone e diete salutari.