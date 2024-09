Benevento settore giovanile | primo sorriso per la Primavera ok Under 15 e 17

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre su tre per le squadre deldelche oggi hanno iniziato la loro avventura nei rispettivi campionati. Dieci gol segnati e due sole reti subite, questo il bottino delle compagini della cantera giallorossa che in questa stagione proveranno a fare ancora meglio degli ottimi risultati ottenuti nel 2023-24. 2- La squadradi mister Iezzo si è sbarazzata all’Avellola con un netto 3-0 del Perugia con le reti di Donatiello dopo due minuti, il bis di Sessa in avvio di ripresa e il tris di Guerra in piena zona Cesarini. L’allenatore della compagine sannita ha schierato anche Avolio e Ciurleo, che da questa estate si stanno allenando con la prima squadra di mister Auteri.