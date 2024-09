Beatrice Luzzi commenta la frase omofoba di Lino e dà una risposta inaspettata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 14 settembre 2024)oggi è stata ospite a Verissimo dove ha confermato che da lunedì sarà una nuova opinionista del Grande Fratello. “Ad agosto, il tempo di dire ‘mi sento di nuovo nella mia pelle‘ mi richiama la rete: mi rivuole al Grande Fratello in qualità di opinionista. Ora sono indaffarata con la scelta degli abiti, sono molto grata a Mediaset e Alfonso Signorini. Cercherò di essere meno coinvolta emotivamente, cercherò di avere un giudizio più distaccato e più leggero. Non vedo l’ora di lavorare con Cesara, è una grande donna, una grande signora. Riusciremo a trovare una frequenza molto ironica su cui giocare fra me, lei e Alfonso”. E ancora: “Da spettatrice non avevo mai visto il Grande Fratello e una volta uscita sono diventata spettatrice della mia edizione, conoscevo un decimo di quello che era successo. I miei figli sono stati tanto pazienti.