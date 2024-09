Beatrice Luzzi a Verissimo si espone su Lino Giuliano al Grande Fratello e le sue parole spiazzano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 14 settembre 2024) Protagonista di una nuova puntata di. L’attrice, seconda classificata alnella passata edizione, affiancherà Cesara Buonamici come opinionista del reality show in onda a partire da lunedì 16 agosto. Ecco quanto raccontato dallanel salotto di Silvia Toffanin: Sono indaffarata! Ero cotta, finalmente mi ero ripresa ad agosto. Tempo di dire “sai che mi sento di nuovo nella mia pelle” dopo domani dovresti venire a fare l’opinionista. Il che significa che ovviamente è unonore, sono super grata, ammirata del coraggio che dimostra la rete, la produzione, Alfonso, Cesara e tutti gli altri. Sono anche molto indaffarata a gestire gli outfit, alla fine ci si perde in queste cose. A me non piace, sai, non sono tanto una da shopping. Non ho quel talento.