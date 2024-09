Alzate tutti insieme le matite Il Liceo artistico accoglie gli alunni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Il nuovo anno scolastico è partito e il, che festeggia il secolo dalla fondazione, ha accolto le classi prime e terze (che nel triennio scelgono un indirizzo) con una speciale ‘cerimonia’. "L’obiettivo è porre le basi di un percorso sereno e proficuo – spiega la preside Lucia Nonni –, conoscersi reciprocamente e conoscere l’ambiente. Tanti i volti diversi, tra cui una variegata rappresentanza del Montefeltro storico, passando per la Romagna fino a San Marino, accumunati dalla passione per l’arte. E così, per essere anche loro ‘parte di questa storia’ centenaria, grazie a un’idea del prof. Passanisi, glisono stati invitati ad alzareleappuntite, perché ‘fare la punta’ era il primo esercizio richiesto più di un secolo fa ai nuovi studenti della Scuola del Libro.